В Китае представили лазерную кепку против облысения

Компания Xiaomi под своей платформой для краудфандинга разработала лазерную кепку для роста волос Cosbeauty LLLT. Она может помочь запустить здоровый рост волос всего за 12 недель.

В колпачке кепки используются лазеры для запуска волосяных фолликулов в фазу роста. Кепка также блокирует андрогены, которые разрушают волосяные фолликулы, связываясь с ними. Кроме того, в отличие от многих устройств для роста волос, которые уже есть на рынке, лазерная кепка Cosbeauty LLLT имеет строгую сертификацию CFDA, а также сертификацию FDA. Следовательно, она полностью соответствует техническим требованиям к медицинским устройствам для роста волос.





Лазерная кепка идет в комплекте с обычной черной бейсболкой. Лазерная кепка крепится к основной черной бейсбольной кепке. Вся конструкция весит 210 г. Кепка оснащена 81 пучком лазерного излучения внутри, так что достигается полное покрытие кожи головы.

Кепка в настоящее время доступна для краудфандинга на Xiaomi Youpin по цене 211 долларов. Неизвестно, попадет ли она на международный рынок в ближайшее время.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила рюкзак для ноутбуков.

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