Компания Lenovo обновила линейку игровых ноутбуков

Компания Lenovo представила свои новые игровые ноутбуки Legion 5i и 7i. Оба оснащены недавно анонсированным мобильным процессором Intel Core H-Series 10-го поколения. Эти две модели соответствуют моделям Lenovo Legion Y540 и Y740; компания меняет названия своих продуктов для линии, чтобы сделать вещи проще. В дополнение к новому оборудованию, модели оснащены графическими процессорами NVIDIA.

Недавно представленные процессоры Intel Core H-серии 10-го поколения обещают более высокую производительность по сравнению со своим старым оборудованием. Например, при воспроизведении Red Dead Redemption 2 с разрешением 1080p Core i9-1098HK предлагает 54-процентное увеличение FPS по сравнению со старым Core i7 -7820HK.

Недавно представленные предложения Intel включают Core i9 до 5,3 ГГц, Core i7 до 5,1 ГГц и Core i5 до 4,5 ГГц. Также есть новая технология Turbo Boost Max 3.0, встроенный WiFi 6 AX201 Gig + и оптимизатор скорости. В конечном счете, Intel заявляет, что ее процессор Core i9 может предложить "производительность настольного калибра" на портативном компьютере.

По словам Lenovo, технология Advanced Optimus позволяет повысить эффективность использования батареи за счет динамического определения рабочих нагрузок графического процессора и подключения IPG для менее требовательных процессов или графического процессора NVIDIA для более требовательной работы. Проще говоря, эта технология помогает продлить срок службы батареи, снижая потребление энергии при выполнении легких задач.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания Lenovo выпустит свой первый игровой смартфон.



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