Компания Samsung представит наушники в форме бобов

Согласно немецкому новостному сайту WinFuture, Samsung, очевидно, планирует выпустить новую пару настоящих беспроводных наушников после выпуска Samsung Galaxy Buds +. Они были выпущены еще в феврале, вместе с новой серией Samsung Galaxy S20.

Предстоящие наушники, очевидно, идут с кодовым названием "Beans" (бобы). По всей видимости, это название было выбрано не случайно. Наушники действительно имеют бобовидную форму. Они также кажутся довольно большими по сравнению с Galaxy Buds +, и теперь они используют более открытый дизайн, в отличие от дизайна наушников, который более присущ современным беспроводным наушникам Samsung.

Эти наушники в форме бобов должны находиться внутри ушных раковин, хотя неизвестно, будут ли они такими же прочными, как наушники более обычной формы. Что касается качества звука, настройка двух динамиков должна быть аналогична настройке на Samsung Galaxy Buds +. Это означает, что имеется два звуковых блока для высоких и низких частот, что улучшает общее качество при высокой громкости. Срок службы батареи также может значительно выиграть от большего размера.

Другие функции должны включать в себя массив из трех микрофонов, который поможет в шумоподавлении во время голосовых вызовов. Хотя все еще не ясно, будет ли в Samsung Galaxy Buds "Beans" активно подавлять шум или нет.

Как сообщало издание "Комментарии", дочерняя компания Samsung представила собственные наушники.

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