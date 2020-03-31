Дочерняя компания Samsung представила собственные наушники

Поскольку многие из нас работают дома, наушники с шумоподавлением важны как никогда. Настоящие беспроводные наушники AKG N400 ANC появились в самый последний момент и могут затмить Samsung Galaxy Buds Plus материнской компании.

Наушники водонепроницаемы и могут быть погружены даже на 30 минут, что подтверждается рейтингом IPX. Это больше, чем может выдержать любое поколение Galaxy Buds. Это делает наушники AKG отличным выбором для спортсменов, так как они поддерживают другие обязательные функции, такие как Ambient Aware и TalkThru.

Согласно странице продукта, один заряд дает 12 часов игрового времени с включенным шумоподавлением. Если это подтвердится, у наушников AKG N400 будет лучшее время автономной работы среди беспроводных конкурентов. Быстрая зарядка и беспроводная зарядка Qi поддерживаются чехлом. Всего 10 минут быстрой зарядки обеспечивают один час игрового времени.

Также имеются три пары силиконовых ушных вкладышей и пара ушных вкладышей с эффектом памяти для дополнительной оптимизации шумоподавления. Наушники AKG N400 доступны в черном, синем и серебристом цветах. На даный момент они появились только на веб-сайте Samsung Korea и стоят приблизительно 187 долларов США.

Как сообщало издание "Комментарии", наушники Pixel Buds могут выйти раньше назначенного срока.

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