Наушники Pixel Buds могут выйти раньше назначенного срока

Наушники Pixel Buds второго поколения от Google могут поступить в продажу в США уже в ближайшее время. После прохождения Bluetooth SIG и сертификации беспроводной зарядки от беспроводного консорциума WPC в FCC появились новые Pixel Buds. Как сообщил информационный портал MySmartPrice, два номера моделей были перечислены FCC - G1007 и G1008. Возможно, что два номера моделей соответствуют левым и правым наушникам или двум объединенным наушникам и чехлу для зарядки.

Поскольку настоящие беспроводные вкладыши уже прошли через FCC, весьма вероятно, что они будут выпущены в США этой весной, как и обещала компания Google. Новые Pixel Buds были анонсированы на мероприятии Made By Google в октябре прошлого года вместе со смартфонами серии Pixel 4. Они оснащены специальными 12-миллиметровыми динамическими драйверами и специальным чипом машинного обучения внутри каждого бутона для обработки голосового ввода на устройстве.



Когда новые наушники Pixel Buds наконец поступят в продажу, они будут доступны в цветах Oh So Orange, Almost Black, Quint Mint и Clearly White за 179 долларов.

