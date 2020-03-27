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Наушники Pixel Buds могут выйти раньше назначенного срока

Новые наушники от компании Google могут появиться на рынке уже этой весной

сегодня, 16:12
Автор:

• Зинченко Павел

Наушники Pixel Buds могут выйти раньше назначенного срока

Наушники Pixel Buds второго поколения от Google могут поступить в продажу в США уже в ближайшее время. После прохождения Bluetooth SIG и сертификации беспроводной зарядки от беспроводного консорциума WPC в FCC появились новые Pixel Buds. Как сообщил информационный портал MySmartPrice, два номера моделей были перечислены FCC - G1007 и G1008. Возможно, что два номера моделей соответствуют левым и правым наушникам или двум объединенным наушникам и чехлу для зарядки.

Поскольку настоящие беспроводные вкладыши уже прошли через FCC, весьма вероятно, что они будут выпущены в США этой весной, как и обещала компания Google. Новые Pixel Buds были анонсированы на мероприятии Made By Google в октябре прошлого года вместе со смартфонами серии Pixel 4. Они оснащены специальными 12-миллиметровыми динамическими драйверами и специальным чипом машинного обучения внутри каждого бутона для обработки голосового ввода на устройстве.

Когда новые наушники Pixel Buds наконец поступят в продажу, они будут доступны в цветах Oh So Orange, Almost Black, Quint Mint и Clearly White за 179 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Google оцифрует десятки тысяч старинных книг.


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Источник: https://www.androidcentral.com/new-google-pixel-buds-get-one-step-closer-launch
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