Китайская компания представит бюджетный смарт-телевизор

Компания Realme уже ранее объявляла о своем намерении выйти за рамки производства только смартфонов и заняться созданием современных технологий. Это до сих пор включало несколько пар беспроводных наушников и фитнес-группу. Но также молодой бренд планирует запустить свой собственный телевизор во втором квартале 2020 года. Благодаря регистрационным документам BIS (Бюро индийских стандартов) уже имеется немного информации о предстоящем смарт-телевизоре Realme TV.

По словам источника, Realme TV появился на веб-сайте BIS. Заявка носит название "Realme TV 43" с номером модели JSC55LSQL. Судя по названию, легко догадаться, что данная модель будет оснащена 43-дюймовой панелью. Это не самый большой экран, который имеют современные Smart TV, но он показывает, что Realme будет стремиться к доступному сегменту. Сертификация была предоставлена ​​26 февраля 2020 года. В списке только одна модель телевизора. Скорее всего, Realme TV будет работать на Android TV с некоторыми настройками, выполненными компанией. Учитывая список, ожидается, что телевизор появится в этом квартале.

Кроме того, список показывает, что панель на Realme TV будет светодиодной. Интересно, что поиск по номеру модели на веб-сайте BIS также выявляет другой список (с тем же номером модели). Это японский бренд Sansui, который производит аудио-видео оборудование. Обе модели, похоже, были изготовлены на одном и том же заводе в провинции Гуандун, Китай.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой.

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