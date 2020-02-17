Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой

Не так давно компания Realme выпустила бюджетный смартфон Realme C3 в Индии. Устройство планируется запустить также в Индонезии 19 февраля, но с несколько иным набором спецификаций. В частности, предполагается, что Realme C3 для Индонезии будет иметь тройную заднюю камеру вместо двойной задней, установленной в индийском варианте. Это же устройство было обнаружено на веб-сайте Bluetooth SIG, что дает нам представление о его основных характеристиках.

Как видно из сертификационного изображения, Realme C3 (с номером модели Realme RMX2020) будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD +. Под капотом устройство будет работать на процессоре MediaTek MT6769. Что касается аккумулятора устройства, батарея емкостью 5000 мАч будет поддерживать свет в режиме Realme C3, и, учитывая, что индийский вариант устройства обеспечивает зарядку 10 Вт, можно с уверенностью ожидать, что индонезийский аналог будет иметь такое же количество мощности.

В отделе камер Realme C3 выставит напоказ три камеры сзади - 12MP + 2MP + 2MP и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Для программного обеспечения Realme C3, скорее всего, будет работать на ОС Android 10. Индийский вариант Realme C3 работает на пользовательском интерфейсе Realme, но сертификация Bluetooth для варианта с тройной камерой предполагает, что он будет работать на ColorOS 7.

Как уже говорилось, устройство запускается 19 февраля, поэтому нам не придется слишком долго ждать, чтобы узнать, что в новинке отличается по сравнению с индийским аналогом.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит свои первые смарт-телевизоры.

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