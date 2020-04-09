Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7292.32

ETH/USD

170.62

LTC/USD

46.15

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Компания Huawei представила сверхбыстрое зарядное устройство
НОВОСТИ Все новости

Компания Huawei представила сверхбыстрое зарядное устройство

Сверхбыстрое беспроводное устройство Huawei было представлено в режиме видеоконференции

сегодня, 16:20
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Huawei представила сверхбыстрое зарядное устройство

Компания Huawei провела видеоконференцию по запуску нового продукта. Речь идет о сверхбыстром вертикальном беспроводном зарядном устройстве Huawei, которое поддерживает беспроводную зарядку 40 Вт. Оно стоит 39 долларов. Кроме того, было представлено сверхбыстрое двухпортовое зарядное устройство Huawei с нитридом галлия по цене 35 долларов.

Сверхбыстрое вертикальное беспроводное зарядное устройство Huawei использует глянцевую стеклянную панель, корпус из алюминиевого сплава и имеет угол наклона 60 градусов. Это зарядное устройство имеет дизайн с воздушным охлаждением. Есть встроенный центробежный вентилятор и трехмерный воздуховод. Также устройство имеет встроенную двойную катушку с большим индукционным диапазоном и поддерживает до 40 Вт беспроводной зарядки. Внешний светодиодный индикатор может отображать текущее состояние зарядки телефона в любое время. Гаджет также имеет сертификат безопасной быстрой зарядки.

Помимо этого удивительного зарядного устройства, компания также представила сверхбыстрое двухпортовое зарядное устройство Huawei с нитридом галлия. Максимальная зарядная мощность составляет 65 Вт. И эта модель поступит в продажу в мае. Сверхбыстрое зарядное устройство GaN от Huawei поддерживает двухпортовую сверхбыструю зарядку. Интерфейс USB-C поддерживает стандартный протокол PD и конструкцию с откидными выводами. Другие характеристики не были официально объявлены.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представила собственный музыкальный сервис.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gizchina.com/2020/04/08/huawei-super-fast-vertical-wireless-charger-and-gan-charger-announced/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...