Компания Huawei представила сверхбыстрое зарядное устройство

Компания Huawei провела видеоконференцию по запуску нового продукта. Речь идет о сверхбыстром вертикальном беспроводном зарядном устройстве Huawei, которое поддерживает беспроводную зарядку 40 Вт. Оно стоит 39 долларов. Кроме того, было представлено сверхбыстрое двухпортовое зарядное устройство Huawei с нитридом галлия по цене 35 долларов.

Сверхбыстрое вертикальное беспроводное зарядное устройство Huawei использует глянцевую стеклянную панель, корпус из алюминиевого сплава и имеет угол наклона 60 градусов. Это зарядное устройство имеет дизайн с воздушным охлаждением. Есть встроенный центробежный вентилятор и трехмерный воздуховод. Также устройство имеет встроенную двойную катушку с большим индукционным диапазоном и поддерживает до 40 Вт беспроводной зарядки. Внешний светодиодный индикатор может отображать текущее состояние зарядки телефона в любое время. Гаджет также имеет сертификат безопасной быстрой зарядки.

Помимо этого удивительного зарядного устройства, компания также представила сверхбыстрое двухпортовое зарядное устройство Huawei с нитридом галлия. Максимальная зарядная мощность составляет 65 Вт. И эта модель поступит в продажу в мае. Сверхбыстрое зарядное устройство GaN от Huawei поддерживает двухпортовую сверхбыструю зарядку. Интерфейс USB-C поддерживает стандартный протокол PD и конструкцию с откидными выводами. Другие характеристики не были официально объявлены.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представила собственный музыкальный сервис.

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