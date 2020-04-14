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Смарт-часы Apple Watch будут предупреждать о панических атаках

Apple работает над внедрением новых функций по контролю за здоровьем в свои "умные" часы

сегодня, 15:55
Автор:

• Зинченко Павел

Смарт-часы Apple Watch будут предупреждать о панических атаках

"Умные" часы Apple Watch 6 смогут обнаруживать повышенный уровень стресса и приступы паники. По сообщениям  XDA-Developers и YouTube EverythingApplePro, Apple работает над улучшением своих будущих носимых устройств, обнаруживая ранние признаки стресса или паники с помощью использования встроенных датчиков.

Хотя уведомление о том, что пользователь находится на грани панической атаки, может усилить  его беспокойство, эта информация может помочь некоторым людям заранее предотвратить последствия от стресса. В совместном видео  XDA-Developers и EverythingApplePro сообщают, что детекторы стресса будут доступны только пользователям с Apple Watch 4 или новее, то есть ЭКГ может стать ключом к новым функциям.

Apple Watch уже были полезны для контроля дыхания и понимания частоты сердечных сокращений, но последние слухи об Apple Watch 6 говорят о том, что компания серьезно относится к своим усилиям по внедрению большего количества инструментов психического здоровья для пользователей.

EverythingApplePro также сообщает, что Apple Watch 6 представит мониторинг сна. Ожидается, что он продлит время автономной работы, давая возможность пользователям без проблем использовать его на протяжении ночи. Такие слухи кружились и вокруг Apple Watch 5.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple покажет, где можно протестироваться на коронавирус.


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Источник: https://www.tomsguide.com/news/apple-watch-6-could-warn-you-about-anxiety-and-panic-attacks
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