Смарт-часы Apple Watch будут предупреждать о панических атаках

"Умные" часы Apple Watch 6 смогут обнаруживать повышенный уровень стресса и приступы паники. По сообщениям XDA-Developers и YouTube EverythingApplePro, Apple работает над улучшением своих будущих носимых устройств, обнаруживая ранние признаки стресса или паники с помощью использования встроенных датчиков.

Хотя уведомление о том, что пользователь находится на грани панической атаки, может усилить его беспокойство, эта информация может помочь некоторым людям заранее предотвратить последствия от стресса. В совместном видео XDA-Developers и EverythingApplePro сообщают, что детекторы стресса будут доступны только пользователям с Apple Watch 4 или новее, то есть ЭКГ может стать ключом к новым функциям.

Apple Watch уже были полезны для контроля дыхания и понимания частоты сердечных сокращений, но последние слухи об Apple Watch 6 говорят о том, что компания серьезно относится к своим усилиям по внедрению большего количества инструментов психического здоровья для пользователей.

EverythingApplePro также сообщает, что Apple Watch 6 представит мониторинг сна. Ожидается, что он продлит время автономной работы, давая возможность пользователям без проблем использовать его на протяжении ночи. Такие слухи кружились и вокруг Apple Watch 5.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple покажет, где можно протестироваться на коронавирус.

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