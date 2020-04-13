Apple покажет, где можно протестироваться на коронавирус

Картографический сервис Apple Maps разрабатывает приложение, которое будет сообщать, где можно пройти тестирование на COVID-19. Apple запустила на своем веб-сайте портал для медицинских учреждений, чтобы регистрироваться в качестве мест проверки на коронавирус. Технический гигант будет просматривать приложения и в случае одобрения местоположение будет отображаться в качестве пункта назначения на Apple Maps.

Неясно, как скоро будут доступны варианты местоположения тестирования для пользователей iOs. Apple заявила, что не может сказать об єтом с увереностью. "Но мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее проверить и добавить как можно больше мест для тестирования", - говорится в сообщении Apple на официальном веб-сайте компании. В некоторых местах может потребоваться направление к врачу и предварительная запись. По сообщениям портала 9to5 Mac, навигационное приложение Apple также покажет, является ли место тестирования проходным окном, на парковке или внутри здания.

Apple и Google недавно объединили усилия для создания технологии Contact Tracing, которая поможет людям выяснить, не подвергались ли они воздействию вируса. Ранее Apple обнародовала ограничения на приложения на тему коронавирусов, чтобы сократить распространение дезинформации. Также компания отправила электронные письма своим клиентам по кредитным картам, предупреждая их о программе, установленной для временного устранения процентных платежей, поскольку миллионы американцев переживают увольнения.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple сделает бесплатными фильмы и сериалы сервиса Apple TV+ на время пандемии.

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