Apple сделает бесплатными фильмы и сериалы сервиса Apple TV+ на время пандемии

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6875.83
ETH/USD
158.37
LTC/USD
42.21
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Бесплатно пользователи смогут посмотреть семь сериалов и
один документальный фильм. Среди них сериалы "Дом с прислугой", "Ради всего
человечества", "Дикинсон", "Маленькая Америка", "Снупи в Космосе", "Помощники",
"Послания призрака" и фильм "Королева слонов".
Контент будет бесплатным ограниченное время, но в компании пока
не уточнили, в течение какого периода. Apple — не первая компания, которая
открыла бесплатный доступ к контенту на время карантина по всему мира из-за
пандемии коронавируса Covid-19.
В начале апреля HBO открыл доступ к 500 часам премиального контента, а YouTube сделал
бесплатными часть своих оригинальных шоу и проектов.
Как сообщал портал "Комментарии", после пандемии больше людей будут работать удаленно — так считают в Microsoft в аналитическом отчете о
тенденциях на рынке труда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости