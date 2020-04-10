Apple сделает бесплатными фильмы и сериалы сервиса Apple TV+ на время пандемии

Всемирно известная технологическая компания

Apple

откроет бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам на своем стриминговом онлайн-сервисе

Apple

TV

+ с 11 апреля. Об этом сообщили в издании

Variety.

Бесплатно пользователи смогут посмотреть семь сериалов и один документальный фильм. Среди них сериалы "Дом с прислугой", "Ради всего человечества", "Дикинсон", "Маленькая Америка", "Снупи в Космосе", "Помощники", "Послания призрака" и фильм "Королева слонов".

Контент будет бесплатным ограниченное время, но в компании пока не уточнили, в течение какого периода. Apple — не первая компания, которая открыла бесплатный доступ к контенту на время карантина по всему мира из-за пандемии коронавируса Covid-19. В начале апреля HBO открыл доступ к 500 часам премиального контента, а YouTube сделал бесплатными часть своих оригинальных шоу и проектов.

Как сообщал портал "Комментарии", после пандемии больше людей будут работать удаленно — так считают в Microsoft в аналитическом отчете о тенденциях на рынке труда.

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