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Apple сделает бесплатными фильмы и сериалы сервиса Apple TV+ на время пандемии

Для получения доступа к контенту не нужно будет оформлять подписку

сегодня, 18:08
Автор:

• Антон Корнилов

Apple сделает бесплатными фильмы и сериалы сервиса Apple TV+ на время пандемии Всемирно известная технологическая компания Apple откроет бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам на своем стриминговом онлайн-сервисе Apple TV+ с 11 апреля. Об этом сообщили в издании Variety.

Бесплатно пользователи смогут посмотреть семь сериалов и один документальный фильм. Среди них сериалы "Дом с прислугой", "Ради всего человечества", "Дикинсон", "Маленькая Америка", "Снупи в Космосе", "Помощники", "Послания призрака" и фильм "Королева слонов".

Контент будет бесплатным ограниченное время, но в компании пока не уточнили, в течение какого периода. Apple — не первая компания, которая открыла бесплатный доступ к контенту на время карантина по всему мира из-за пандемии коронавируса Covid-19. В начале апреля HBO открыл доступ к 500 часам премиального контента, а YouTube сделал бесплатными часть своих оригинальных шоу и проектов.

Как сообщал портал "Комментарии", после пандемии больше людей будут работать удаленно — так считают в Microsoft в аналитическом отчете о тенденциях на рынке труда.


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/apple-tv-plus-streams-certain-shows-movies-for-free-amid-stay-at-home-guidance-1234576694/
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