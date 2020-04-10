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После пандемии больше людей будут работать удаленно — Microsoft

За период карантина некоторые люди по всему мира навсегда изменят свои привычки

сегодня, 18:06
Автор:

• Антон Корнилов

После пандемии больше людей будут работать удаленно — Microsoft

Во всемирно известной технологической компании Microsoft считают, что многие сотрудники продолжат работать удаленно или сменят свою офисную работу на дистанционную после завершения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом компания Microsoft сообщила в аналитическом отчете о тенденциях рынка труда.

В отчете сказано, что сотрудники по всему миру начали понимать эффективность работы на дому и отсутствие необходимости встречаться лично. Более того, многие опрошенные положительно оценили гибкий график в условиях дистанционной работы.

В компании считают, что вынужденный переход на удаленную работу доказал сотрудникам эффективность дистанционного взаимодействия на работе. Например, аудитория корпоративного мессенджера Teams в Китае в период карантина выросла в разы. Но даже после его завершения аудитория осталась в два раза больше по сравнению с концом января 2020 года в момент начала пандемии в Китае. Число пользователей продолжает расти каждую неделю.

Пользователи по-прежнему нуждаются в зрительном контакте, поэтому стали чаще пользоваться видеозвонками. Также удаленная работа уже сэкономила многим компаниям деньги на проведении крупных конференций и аренде помещений, поэтому после вынужденного карантина и сами компании будут поощрять удаленную работу среди своих сотрудников.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейский требовал 15 тысяч гривень взятки у нарушителя карантина вместо штрафа.


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Источник: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/09/remote-work-trend-report-meetings/?wt.mc_id=AID2409697_QSG_SCL_424041&ocid=AID2409697_QSG_SCL_424041
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