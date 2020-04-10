После пандемии больше людей будут работать удаленно — Microsoft

Во всемирно известной технологической компании Microsoft считают, что многие сотрудники продолжат работать удаленно или сменят свою офисную работу на дистанционную после завершения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом компания Microsoft сообщила в аналитическом отчете о тенденциях рынка труда.

В отчете сказано, что сотрудники по всему миру начали понимать эффективность работы на дому и отсутствие необходимости встречаться лично. Более того, многие опрошенные положительно оценили гибкий график в условиях дистанционной работы.

В компании считают, что вынужденный переход на удаленную работу доказал сотрудникам эффективность дистанционного взаимодействия на работе. Например, аудитория корпоративного мессенджера Teams в Китае в период карантина выросла в разы. Но даже после его завершения аудитория осталась в два раза больше по сравнению с концом января 2020 года в момент начала пандемии в Китае. Число пользователей продолжает расти каждую неделю.

Пользователи по-прежнему нуждаются в зрительном контакте, поэтому стали чаще пользоваться видеозвонками. Также удаленная работа уже сэкономила многим компаниям деньги на проведении крупных конференций и аренде помещений, поэтому после вынужденного карантина и сами компании будут поощрять удаленную работу среди своих сотрудников.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейский требовал 15 тысяч гривень взятки у нарушителя карантина вместо штрафа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!