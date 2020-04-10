После пандемии больше людей будут работать удаленно — Microsoft

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Во всемирно известной технологической компании Microsoft считают,
что многие сотрудники продолжат работать удаленно или сменят свою офисную
работу на дистанционную после завершения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом компания Microsoft сообщила
в аналитическом отчете о тенденциях рынка труда.
В отчете сказано, что сотрудники по всему миру начали
понимать эффективность работы на дому и отсутствие необходимости встречаться лично. Более того, многие опрошенные положительно оценили гибкий график в
условиях дистанционной работы.
В компании считают, что вынужденный переход на удаленную
работу доказал сотрудникам эффективность дистанционного взаимодействия на
работе. Например, аудитория корпоративного мессенджера Teams в Китае в
период карантина выросла в разы. Но даже после его завершения аудитория осталась
в два раза больше по сравнению с концом января 2020 года в момент начала
пандемии в Китае. Число пользователей продолжает расти каждую неделю.
Пользователи по-прежнему нуждаются в зрительном контакте,
поэтому стали чаще пользоваться видеозвонками. Также удаленная работа уже
сэкономила многим компаниям деньги на проведении крупных конференций и аренде
помещений, поэтому после вынужденного карантина и сами компании будут поощрять
удаленную работу среди своих сотрудников.
Как сообщал портал "Комментарии", полицейский требовал 15 тысяч гривень взятки у нарушителя карантина вместо штрафа.
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