Взятка вместо штрафа: полицейский требовал 15 тыс. грн у нарушителя карантина

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6870.77
ETH/USD
157.67
LTC/USD
42.13
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Начальник отделения Красноградского отдела полиции в
Харьковской области потребовал взятку в размере 15 тысяч гривень от руководства
предприятия, сотрудник которого нарушил правила общенационального карантина. Об
этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Полицейский предложил руководству компании заплатить ему
взятку вместо привлечения их сотрудника к ответственности за правонарушение,
наказание за которое предусматривает уплату штрафа в размере 17 тысяч гривень.
Подозреваемый также требовал от компании ежемесячные платежи
в размере 2 тысяч гривень за продолжение деятельности предприятия. Все
показания и требования уже задокументированы. Досудебное расследование проводит
прокуратура Харьковской области.
Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок от 3
до 6 месяцев, лишения свободы на срок от 2 до 4 лет или штрафа в размере от 17
тысяч гривень до 25,5 тысяч гривень.
Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире уже более 1,6 миллиона человек заболели коронавирусом Covid-19, а более 95 тысяч человек умерли от новой вирусной
болезни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости