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Взятка вместо штрафа: полицейский требовал 15 тыс. грн у нарушителя карантина

Полицейский решил воспользоваться общенациональным карантином в своих интересах

сегодня, 17:17
Автор:

• Антон Корнилов

Взятка вместо штрафа: полицейский требовал 15 тыс. грн у нарушителя карантина

Начальник отделения Красноградского отдела полиции в Харьковской области потребовал взятку в размере 15 тысяч гривень от руководства предприятия, сотрудник которого нарушил правила общенационального карантина. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Полицейский предложил руководству компании заплатить ему взятку вместо привлечения их сотрудника к ответственности за правонарушение, наказание за которое предусматривает уплату штрафа в размере 17 тысяч гривень.

Подозреваемый также требовал от компании ежемесячные платежи в размере 2 тысяч гривень за продолжение деятельности предприятия. Все показания и требования уже задокументированы. Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области.

Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев, лишения свободы на срок от 2 до 4 лет или штрафа в размере от 17 тысяч гривень  до 25,5 тысяч гривень.

Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире уже более 1,6 миллиона человек заболели коронавирусом Covid-19, а более 95 тысяч человек умерли от новой вирусной болезни.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/15-000-griven-khabara-za-neprityagnennya-do-vidpovidalnosti-za-porushennya-pravil-karantinu-dbr-povidomilo-pro-pidozru-policeyskomu
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