95 тыс. смертей и почти 1,6 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

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Число смертей от коронавируса Covid-19 во всем мире достигло 95 тысяч
человек. При этом заболели новой вирусной болезнью по всему миру почти 1,6
миллиона человек, а именно 1 589 372. Выздоровели 353 тысячи человек.
Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
На момент публикации во всем мире продолжают болеть 1 141 270
человек. Из них 49 тысяч человек в критическом состоянии.
Лидером по числу заболевших остаются США — там заболели 460
тысяч человек. На втором и третьем местах по-прежнему Испания и Италия — 152
тысячи и 143 тысячи заболевших соответственно. Четвертое место в антирейтинге
досталось Франции, где заболели почти 118 тысяч человек. А на пятом Германия —
115,5 тысячи человек.
Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в
Италии — 18 279 человек. На втором и третьем местах США и Испания — 16 374
и 15 238 смертей соответственно. Четвертое и пятое места у Франции и
Великобритании — 12 210 и 7 978 смертей соответственно.
Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания МАУ запросила
государственный кредит на 50 миллионов долларов из-за кризиса.
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