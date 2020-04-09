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95 тыс. смертей и почти 1,6 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

Во всем мире коронавирусом продолжают болеть более 1,1 миллиона человек

9 апреля 2020, 23:57
Автор:

• Антон Корнилов

95 тыс. смертей и почти 1,6 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

Число смертей от коронавируса Covid-19 во всем мире достигло 95 тысяч человек. При этом заболели новой вирусной болезнью по всему миру почти 1,6 миллиона человек, а именно 1 589 372. Выздоровели 353 тысячи человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

На момент публикации во всем мире продолжают болеть 1 141 270 человек. Из них 49 тысяч человек в критическом состоянии.

Лидером по числу заболевших остаются США — там заболели 460 тысяч человек. На втором и третьем местах по-прежнему Испания и Италия — 152 тысячи и 143 тысячи заболевших соответственно. Четвертое место в антирейтинге досталось Франции, где заболели почти 118 тысяч человек. А на пятом Германия — 115,5 тысячи человек.

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в Италии — 18 279 человек. На втором и третьем местах США и Испания — 16 374 и 15 238 смертей соответственно. Четвертое и пятое места у Франции и Великобритании — 12 210 и 7 978 смертей соответственно.

Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания МАУ запросила государственный кредит на 50 миллионов долларов из-за кризиса.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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