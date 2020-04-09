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Авиакомпания МАУ запросила государственный кредит на 50 миллионов долларов из-за кризиса

Авиакомпания Коломойского хочет получить 50 миллиардов долларов под 5-6% годовых

9 апреля 2020, 23:36
Автор:

• Антон Корнилов

Авиакомпания МАУ запросила государственный кредит на 50 миллионов долларов из-за кризиса

Компания Международные авиалинии Украины, которая принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, запросила у государства стабилизационный кредит в размере 50 миллионов долларов под льготную процентную ставку — 5-6% годовых. Об этом президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил в ходе интервью изданию Интерфакс-Украина.

По словам Дыхне, компания ожидает прямые убытки из-за кризиса и простоя в размере около 60 миллионов долларов. В МАУ предложили Украине вариант поддержки авиакомпании в виде предоставления стабилизационного кредита в размере 50 миллионов долларов от государственного банка.

Также президент МАУ добавил, что такой кредит предполагает, что страна частично покроет процентную ставку. Он уточнил, что сегодня авиакомпания уже теряет миллионы долларов из-за общенационального карантина и запрета на авиаперелеты.

На момент публикации в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 1892 человека.

Как сообщал портал "Комментарии", в Пенсионном фонде рассказали подробнее об индексации пенсий.

 

 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/653544.html
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