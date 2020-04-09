В Пенсионном фонде рассказали подробнее об индексации пенсий

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 мая 2020 года проведут индексацию пенсий и других социальных выплат по возрасту в соответствии с размером роста средней зарплаты в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда на официальной странице в Facebook.

Размер пенсий планируют увеличить на 11%, а Кабинет министров Украины еще 1 апреля принял соответствующее постановление. В Пенсионном фонде уточнили, что пенсии вырастут как минимум на 100 гривень. Таким образом, если 11% от пенсии будут меньше 100 гривень, то размер пенсии все равно увеличится на минимальные 100 гривень.

Индексация пенсий предусмотрена правительственным постановлением, принятым 1 апреля 2020 года. Им, в частности, определено, что пенсии пересчитают с 1 мая 2020 года. Размер пенсий увеличится на 11%.

По словам пресс-службы Пенсионного фонда Украины, выплата будет осуществляться в "установленном порядке через уполномоченные банки". Другой вариант — доставка на дом почтальонами.

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