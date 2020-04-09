В Пенсионном фонде рассказали подробнее об индексации пенсий

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 мая 2020 года
проведут индексацию пенсий и других социальных выплат по возрасту в соответствии
с размером роста средней зарплаты в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного
фонда на официальной странице в Facebook.
Размер пенсий планируют увеличить на 11%, а Кабинет
министров Украины еще 1 апреля принял соответствующее постановление. В
Пенсионном фонде уточнили, что пенсии вырастут как минимум на 100 гривень.
Таким образом, если 11% от пенсии будут меньше 100 гривень, то размер пенсии все
равно увеличится на минимальные 100 гривень.
Индексация пенсий предусмотрена правительственным
постановлением, принятым 1 апреля 2020 года. Им, в частности, определено, что
пенсии пересчитают с 1 мая 2020 года. Размер пенсий увеличится на 11%.
По словам пресс-службы Пенсионного фонда Украины, выплата
будет осуществляться в "установленном порядке через уполномоченные банки". Другой
вариант — доставка на дом почтальонами.
Как сообщал портал "Комментарии", 107-летняя женщина
вылечилась от коронавируса в Нидерландах и стала самым старым человеком в мире,
которому это удалось.
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