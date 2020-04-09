107-летняя женщина вылечилась от коронавируса в Нидерландах

Корнелия Рас в возрасте 107 лет вылечилась от коронавируса Covid-19 в Нидерландах и стала самым пожилым человеком в мире, которому это удалось. Об этом сообщили в издании Reuters.

Корнелия Рас отпраздновала свой 107-й день рождения 16 марта 2020 года. А на следующий день она заболела коронавирусом во время церковной службы. В том же месте заразились еще 40 человек, у которых официально подтвердили диагноз. 20 из 40 человек, которые посетили церковую службу вместе с Корнелией Рас, умерли от коронавируса. А самому пожилому человеку с новой вирусной болезнью чудом удалось вылечиться.

Племянница Корнелии рассказала, что семья не ожидала, что пожилая женщина переживет болезнь. Она не принимает лекарств, продолжает уверенно ходить и каждый вечер молится и благодарит Господа. До Корнелии Рас самым пожилым человеком, которому удалось вылечиться от коронавируса, был 104-летний американец Билл Лапши.

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