Netflix запускает сериал о жизни на карантине в Instagram

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Стриминговый онлайн-сервис Netflix запустит
еженедельный сериал на площадке Instagram с участием актеров из подростковых сериалов сервиса. Шоу
расскажет о заботе о себе, близких и душевном здоровье в период пандемии
коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили в официальном аккаунте Netflix в Twitter.
Среди ведущих проекта будут актеры из сериалов "13 причин
почему" и "Очень странные дела". Серии будут выходить по четвергам с 9 апреля
до 14 мая 2020 года в 7 часов вечера по тихоокеанскому времени — 5 часов утра
по киевскому времени.
Актеры обсудят со зрителями проблемы молодежи в период
пандемии и вынужденной самоизоляции. Среди прочего будут подняты темы проблем
со сном, потребности в общении, тревожности и заботе о себе.
Ведущими будут Ной Сентинео, Джои Кинг, Росс Батлер, Калеб
Маклафлин, Лана Кондор, Джерри Харрис, Алиша Боэ. Все они известны зрителям Netflix по
сериалам и фильмам "Будка поцелуев", "Всем парням, которых я любила раньше", "13
причин почему", "Очень странные дела" и Cheer.
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