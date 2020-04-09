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Netflix запускает сериал о жизни на карантине в Instagram

Ведущими нового шоу Netflix станут актеры из подростковых сериалов

9 апреля 2020, 21:50
Автор:

• Антон Корнилов

Netflix запускает сериал о жизни на карантине в Instagram

Стриминговый онлайн-сервис Netflix запустит еженедельный сериал на площадке Instagram с участием актеров из подростковых сериалов сервиса. Шоу расскажет о заботе о себе, близких и душевном здоровье в период пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в официальном аккаунте Netflix в Twitter.

Среди ведущих проекта будут актеры из сериалов "13 причин почему" и "Очень странные дела". Серии будут выходить по четвергам с 9 апреля до 14 мая 2020 года в 7 часов вечера по тихоокеанскому времени — 5 часов утра по киевскому времени.

Актеры обсудят со зрителями проблемы молодежи в период пандемии и вынужденной самоизоляции. Среди прочего будут подняты темы проблем со сном, потребности в общении, тревожности и заботе о себе.

Ведущими будут Ной Сентинео, Джои Кинг, Росс Батлер, Калеб Маклафлин, Лана Кондор, Джерри Харрис, Алиша Боэ. Все они известны зрителям Netflix по сериалам и фильмам "Будка поцелуев", "Всем парням, которых я любила раньше", "13 причин почему", "Очень странные дела" и Cheer.

Как сообщал портал "Комментарии", за пособием по безработице обратились 16,8 млн американцев за последние 3 недели.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B-uSizvA4-w/
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