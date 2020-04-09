За пособием по безработице обратились 16,8 млн американцев за последние 3 недели

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В США с момента начала пандемии около 3 недель назад более
16,8 миллиона американцев обратились за пособием по безработице. Из них 6,6
миллиона человек сделали это за последнюю неделю. Об этом сообщили в издании Associated Press со
ссылкой на данные Министерства труда США.
Сокращение рынка труда началось еще до пандемии коронавируса
Covid-19, но с ее
появлением заметно усилилось и стало рекордным с 1948 года. К началу мая 2020
года в США ожидается 15% уровень безработицы.
В апреле 48 американских штатов закрыли второстепенные
предприятия, из-за чего миллионы людей остались без работы. Также потеряли
работу сотрудники ресторанов, гостиниц, торговых центров и тысяч компаний малого
бизнеса, которым фактически пришлось уволить своих сотрудников.
Аналитики прогнозируют, что такая резкая остановка в
экономике во втором квартале 2020 года может привести к сокращению ВВП США на 30%.
Не помогут даже 2,2 триллиона долларов, которые выделило правительство США для
поддержания экономики страны.
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