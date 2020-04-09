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За пособием по безработице обратились 16,8 млн американцев за последние 3 недели

В США ожидают 15% уровень безработицы к маю

9 апреля 2020, 21:46
Автор:

• Антон Корнилов

За пособием по безработице обратились 16,8 млн американцев за последние 3 недели

В США с момента начала пандемии около 3 недель назад более 16,8 миллиона американцев обратились за пособием по безработице. Из них 6,6 миллиона человек сделали это за последнюю неделю. Об этом сообщили в издании Associated Press со ссылкой на данные Министерства труда США.

Сокращение рынка труда началось еще до пандемии коронавируса Covid-19, но с ее появлением заметно усилилось и стало рекордным с 1948 года. К началу мая 2020 года в США ожидается 15% уровень безработицы.

В апреле 48 американских штатов закрыли второстепенные предприятия, из-за чего миллионы людей остались без работы. Также потеряли работу сотрудники ресторанов, гостиниц, торговых центров и тысяч компаний малого бизнеса, которым фактически пришлось уволить своих сотрудников.

Аналитики прогнозируют, что такая резкая остановка в экономике во втором квартале 2020 года может привести к сокращению ВВП США на 30%. Не помогут даже 2,2 триллиона долларов, которые выделило правительство США для поддержания экономики страны.

Как сообщал портал "Комментарии", число подписчиков сервиса Disney+ превысило 50 миллионов человек.


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Источник: https://apnews.com/20a7e14dada836862b250b54a11305dd
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