Число подписчиков Disney+ превысило 50 миллионов

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Число подписчиков стримингового онлайн-сервиса Disney+ превысило 50
миллионов человек. В последний раз представители компании разглашали число
подписчиков в начале февраля — тогда их было почти в два раза меньше, а именно
28,6 миллиона человек. Об этом сообщили в издании The Verge.
В конце марта сервис запустился в некоторых странах западной
Европы, среди которых Великобритания, за счет чего и достиг такого числа подписчиков.
При этом во многих странах сервис Disney+ до сих пор недоступен.
Онлайн-кинотеатр уже обогнал одного из своих главных
конкурентов — Hulu, но
этот сервис доступен только в США и насчитывает аудиторию в 30 миллионов
подписчиков. При этом главный конкурент Netflix далеко впереди — 167 миллионов
подписчиков.
Аналитики сообщают, что динамика роста Disney+ может позволить сервису занять
первое место среди конкурентов. Он уже показал себя лучше прогнозов как
аналитиков, так и представителей компании. Планировалось достичь 60-90
миллионов подписчиков к 2024 году, но, очевидно, что минимальный результат
будет достигнут уже до конца 2020 года.
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