Число подписчиков Disney+ превысило 50 миллионов

Число подписчиков стримингового онлайн-сервиса Disney+ превысило 50 миллионов человек. В последний раз представители компании разглашали число подписчиков в начале февраля — тогда их было почти в два раза меньше, а именно 28,6 миллиона человек. Об этом сообщили в издании The Verge.

В конце марта сервис запустился в некоторых странах западной Европы, среди которых Великобритания, за счет чего и достиг такого числа подписчиков. При этом во многих странах сервис Disney+ до сих пор недоступен.

Онлайн-кинотеатр уже обогнал одного из своих главных конкурентов — Hulu, но этот сервис доступен только в США и насчитывает аудиторию в 30 миллионов подписчиков. При этом главный конкурент Netflix далеко впереди — 167 миллионов подписчиков.

Аналитики сообщают, что динамика роста Disney+ может позволить сервису занять первое место среди конкурентов. Он уже показал себя лучше прогнозов как аналитиков, так и представителей компании. Планировалось достичь 60-90 миллионов подписчиков к 2024 году, но, очевидно, что минимальный результат будет достигнут уже до конца 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", у сына президента Сербии подтвердили коронавирус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!