У сына президента Сербии подтвердили коронавирус

У старшего сына президента Сербии Вучича Даниила подтвердили коронавирус Covid-19. Об этом глава государства Сербия сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Президент Сербии рассказал, что его сын не планирует сдаваться. Сейчас он находится в клинике инфекционных заболеваний, где ему подтвердили диагноз. Президент Сербии публично пожелал своему сыну скорейшего выздоровления.

На момент публикации в Сербии коронавирусом Covid-19 заболели 2666 человек, но это только официально зарегистрированные случаи. Из них 65 человек умерли, а еще 118 выздоровели. В Сербии провели всего 12 347 тестов на коронавирус.

Во всем мире на момент публикации заболели 1,55 миллиона человек, из которых почти 92 тысячи человек умерли, а еще почти 345 тысяч человек выздоровели. Таким образом, продолжают болеть 1,1 миллиона человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Испания планирует начать ослабление карантина с 26 апреля, хотя по числу заболевших коронавирусом занимает первое место в Европе и второе место в мире.

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