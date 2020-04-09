У сына президента Сербии подтвердили коронавирус

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У старшего сына президента Сербии Вучича Даниила подтвердили
коронавирус Covid-19.
Об этом глава государства Сербия сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.
Президент Сербии рассказал, что его сын не планирует
сдаваться. Сейчас он находится в клинике инфекционных заболеваний, где ему
подтвердили диагноз. Президент Сербии публично пожелал своему сыну скорейшего
выздоровления.
На момент публикации в Сербии коронавирусом Covid-19 заболели 2666
человек, но это только официально зарегистрированные случаи. Из них 65 человек
умерли, а еще 118 выздоровели. В Сербии провели всего 12 347 тестов на
коронавирус.
Во всем мире на момент публикации заболели 1,55 миллиона
человек, из которых почти 92 тысячи человек умерли, а еще почти 345 тысяч
человек выздоровели. Таким образом, продолжают болеть 1,1 миллиона человек.
Как сообщал портал "Комментарии", Испания планирует начать ослабление карантина с 26 апреля, хотя по числу заболевших коронавирусом занимает первое
место в Европе и второе место в мире.
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