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Испания планирует начать ослабление карантина с 26 апреля

По числу заболевших коронавирусом Испания занимает первое место в Европе и второе в мире

сегодня, 18:58 531
Автор:

• Антон Корнилов

Испания планирует начать ослабление карантина с 26 апреля

Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро рассказала, что правительство страны планирует начать постепенное ослабление карантина из-за пандемии коронавирса Covid-19 уже с 26 апреля. Об этом сообщили в издании El Pais.

По ее словам, именно с этого дня начнется снижение числа смертей и заболеваний, а также затухание пандемии в Испании. Также министр добавила, что местным жителям нужно постепенно возвращаться к обычной жизни, вернуть прежний образ жизни, гулять на улицах и площадях.

При этом в правительстве планируют ослаблять меры карантина постепенно, чтобы не вызвать новую волну пандемии коронавируса. Министр рассказала, что правительство уже планирует серьезные меры по возвращению жителей к нормальной жизни после завершения режима чрезвычайного положения. Среди прочего разрабатываются различные сценарии ослабления ограничений, но пока от разглашения подробностей отказались.

На момент публикации в Испании заболели более 152 тысяч человек, из которых умерли более 15 тысяч, а выздоровели 52 тысячи. Таким образом, еще 85 тысяч человек в стране продолжают болеть.

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Источник: https://elpais.com/espana/2020-04-08/el-gobierno-asegura-que-desde-el-26-de-abril-volvera-la-vida-normal-pero-de-manera-muy-controlada.html
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