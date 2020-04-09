Испания планирует начать ослабление карантина с 26 апреля

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Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро рассказала, что
правительство страны планирует начать постепенное ослабление карантина из-за
пандемии коронавирса Covid-19
уже с 26 апреля. Об этом сообщили в издании El Pais.
По ее словам, именно с этого дня начнется снижение числа
смертей и заболеваний, а также затухание пандемии в Испании. Также министр
добавила, что местным жителям нужно постепенно возвращаться к обычной жизни,
вернуть прежний образ жизни, гулять на улицах и площадях.
При этом в правительстве планируют ослаблять меры карантина постепенно, чтобы не вызвать новую волну пандемии коронавируса. Министр рассказала, что правительство уже планирует серьезные меры по возвращению жителей к нормальной жизни после завершения режима чрезвычайного положения. Среди прочего разрабатываются различные сценарии ослабления ограничений, но пока от разглашения подробностей отказались.
На момент публикации в Испании заболели более 152 тысяч
человек, из которых умерли более 15 тысяч, а выздоровели 52 тысячи. Таким
образом, еще 85 тысяч человек в стране продолжают болеть.
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