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ПриватБанк начинает экономить на бумаге в терминалах

По оценкам, банк сможет экономить на бумаге до 24 млн грн в год

сегодня, 18:53
Автор:

• Антон Корнилов

ПриватБанк начинает экономить на бумаге в терминалах В украинском ПриватБанке приняли решение отказаться от обязательной печати чеков в терминалах POS на кассах в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.

Руководство компании проконсультировалось с Государственной фискальной службой и платежными системами, после чего приняло соответствующее решение. Теперь чек будут печатать только по запросу и необходимости для покупателя или продавца.

После авторизации POS-терминал будет задавать вопрос на экране о необходимости печати чека. Кассир по запросу клиента сможет выбрать положительный ответ и выдать чек.

Такое решение приняли после соответствующего анализа необходимости чеков из терминалов в магазинах. В банке таким образом рассчитывают сократить расходы на бумагу, очистить кассовые зоны от множества чеков, которые покупатели выбрасывают сразу после покупок, и сохранить деревья.

В ПриватБанке оценили экономию на таком решении в 2 миллиона гривень каждый месяц или 24 миллиона гривень в год. По оценкам компании, в марте 2020 года банк провел около 100 миллионов операций с выдачей двух чеков, но реальная необходимость была только в 5 миллионах таких операций.

Как сообщал портал "Комментарии", пенсионеры старше 80 лет начали получать выплаты по 500 грн.


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Источник: https://privatbank.ua/news/2020/4/9/1178
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