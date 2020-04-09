ПриватБанк начинает экономить на бумаге в терминалах

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Руководство компании проконсультировалось с Государственной
фискальной службой и платежными системами, после чего приняло соответствующее
решение. Теперь чек будут печатать только по запросу и необходимости для
покупателя или продавца.
После авторизации POS-терминал будет задавать вопрос на экране о необходимости
печати чека. Кассир по запросу клиента сможет выбрать положительный ответ и
выдать чек.
Такое решение приняли после соответствующего анализа
необходимости чеков из терминалов в магазинах. В банке таким образом
рассчитывают сократить расходы на бумагу, очистить кассовые зоны от множества
чеков, которые покупатели выбрасывают сразу после покупок, и сохранить деревья.
В ПриватБанке оценили экономию на таком решении в 2 миллиона
гривень каждый месяц или 24 миллиона гривень в год. По оценкам компании, в
марте 2020 года банк провел около 100 миллионов операций с выдачей двух чеков,
но реальная необходимость была только в 5 миллионах таких операций.
Как сообщал портал "Комментарии", пенсионеры старше 80 лет
начали получать выплаты по 500 грн.
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