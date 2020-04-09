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Пенсионеры старше 80 лет начали получать выплаты по 500 грн

Размер надбавки к пенсии может быть и больше

сегодня, 17:55
Автор:

• Антон Корнилов

Пенсионеры старше 80 лет начали получать выплаты по 500 грн

Пенсионный фонд заявил, что начал выплачивать дополнительные 500 гривень пенсионерам старше 80 лет. Также в организации сообщили, что размер надбавки к пенсии может быть и больше. Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров со стажем более 20 лет для женщин и более 25 лет для мужчин должен составлять 2600 гривень, поэтому размер ежемесячной надбавки к пенсии может быть и больше 500 гривень.

В Пенсионном фонде рассказали, что соответствующие перерасчеты сделаны для 1,48 миллиона пенсионеров старше 80 лет, а около 216 тысяч таких пенсионеров получат надбавку больше 500 гривень, чтобы размер их пенсии превышал 2600 гривень.

Начались выплаты за апрель для пенсионеров с датой получения пенсии по 7 числа включительно. Остальные получат надбавки в свою дату вместе с выплатами за апрель.

Правительство приняло постановление о надбавках к пенсии 1 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление еще 16 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров изменил ограничения на период карантина.


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Источник: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARAOyYcYBifoPBvtxpje_QSzMSgaXxt2vsdkshbr8ihswq_yaoetcmym39pgttzt_fe5ig1xex6yyfqj&hc_ref=ARS1kIQoSZSQ6os8HMe4Jec9t0AdHkLFzpsywi-T9oxStaHZRzq203HJZF6iRJD3uk0&fref=nf
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