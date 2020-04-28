Японская компания Casio представила смарт-часы с оригинальным дизайном

Компания Casio возвращается с новой лимитированной версией своих часов G-Shock, в которой есть культовые элементы дизайна, связанные с NASA. По сообщениям Casio, эти часы предназначены для того, чтобы воздать должное космическому агентству, которое говорит, что оно уже столкнулось с "огромным спросом" на свою продукцию. Модель будет доступна снова в ближайшее время. По имеющимся сведениям, она будет иметь следующие характеристики.

Модель Casio G-Shock DW5600NASA20-7CR имеет полностью белый дизайн, который отличается только наличием значка американского флага на петле ремешка, надписью "National Aeronautics Space Administration", напечатанной сбоку на браслете, и логотипа c лунным червем NASA, который был восстановлен для использования во время лунных усилий космического агентства Artemis.





В дополнение к элементам на передней панели часов, модель G-Shock NASA также имеет изображение Луны, выгравированное на задней крышке корпуса. Точно так же изображение Луны появляется на цифровом дисплее, когда он освещен. Помимо дизайна, часы G-Shock предлагают довольно стандартные функции, в том числе EL-подсветку с послесвечением и Flash Alert.

Кроме того, часы также оснащены 12-часовым и 24-часовым форматами времени, многофункциональным будильником, таймером обратного отсчета и секундомером 1/100 секунды. Модель водонепроницаема до глубины 200 метров и ударопрочна.

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