Компания Sony представила новые оригинальные наушники

Компания Sony является известным брендом электроники с продукцией от камер, телевизоров, смартфонов, аудио-гаджетов и многого другого. Недавно компания выпустила аудио продукцию в своей стране, Японии, которая включает в себя популярные наушники-вкладыши WH-1000XM3, беспроводные наушники WF-XB700 и WI-SP510. Тем не менее, Sony не останавливается на достигнутом, поскольку работает над выпуском еще большего количества беспроводных наушников, на этот раз имея в виду спортсменов и владельцев шлемов.

Еще в 2019 году Sony подала заявку на патенты на дизайн в японское патентное агентство JPO на новые беспроводные наушники. Этот патент был наконец опубликован в прошлом месяце и содержит 9 черно-белых изображений, а также цветной рендеринг новых устройств. К сожалению, более мелкие детали относительно продукта в настоящее время неизвестны, так как это патент на образец. Тем не менее, компания раскрыла краткое описание.

Наушники беспроводные и предназначены для различных видов физической активности. Примечательно, что описание показало, что наушники можно использовать под шлемом. Это достигается тем, что наушник остается внутри шлема, а область с элементами управления может быть расположена вне его. Поскольку конструкция повторяет форму крючка, она может проходить через ухо, чтобы равномерно распределить вес и не быть слишком тяжелой с любой стороны.

Микрофон расположен в верхней части панели управления, что облегчает прием вызовов и помогает пользователю быть более слышимым для собеседника. Контрольные "пэды" также могут иметь сенсорные элементы управления, с помощью которых можно уменьшить или увеличить громкость, но это всего лишь предположение на данный момент.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony запатентовала уникального робота-геймера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!