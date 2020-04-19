Компания Sony запатентовала уникального робота-геймера

Компания Sony решила позаботиться об одиноких геймерах. Она запатентовала "игрока для совместного просмотра". Судя по патентному документу, японцы придумали робота, который будет наблюдать за игровым процессом геймеров и реагировать на их успехи и поражения. В патенте также сообщается, что таким образом электронный болельщик будет содействовать росту мотивации геймера. Робот также может помочь в прохождении игры, одолжив контроллер и взяв игровой процесс на себя.

Sony также намеревается связать эту технологию с VR-гарнитурой. Если геймер наденет шлем, то на месте робота появится выбранный персонаж. Кибердруг также будет следить за здоровьем игрока и если тот заиграется, то посоветует ему ити спать.

В патенте также сообщается о параметре "уровень любви", который будет меняться в зависимости от отношения пользователя к роботу. Так, если "игрок для совместного просмотра" попросится на подзарядку, а игрок не отреагирует на его просьбу, то робот подумает, что его не любят. В итоге электронный товарищ обидется и перестанет поддерживать игрока.

Патент выглядит слишком футуристично, потому вряд ли такой кибердруг появится вместе с игровой консолью PlayStation 5. Скорее всего, Sony пришла в голову идея, и компания решила побыстрее закрепить ее за собой, чтобы конкуренты, вроде Microsoft, ее не опередили.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony опровергла слухи о выходе новой игры для ПК.

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