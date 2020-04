Sony опровергла слухи о выходе новой игры для ПК

15 апреля французское отделение компании Amazon опубликовало страницу игры Days Gone, которая, по его информации, предназначалась для для персональных компьютеров. Это событие взбудоражило геймеров и Sony решила развеять сомнения.

Журналисты издания Polygon прорвались к пресс-службе компании, и добились объяснений. По словам представителя Sony, опубликованная информация не отвечает действительности, а представленная страница - поддельная. "Эта информация ложная. Мы не делали никаких заявлений о выпуске этой игры на ПК", - ответил представитель Sony.

Напомним, что в тот же день вместе с Days Gone для PC на сайте появились страницы с The Last of Us и Gran Turismo Sport. Sony не проводила анонсов касательно упомянутых проектов, но комментарий представителя компании не закрывает вопрос, а дает еще больше пространства для маневра.

Пока компания представила только Horizon Zero Dawn для персональных компьютеров, которая должна выйти уже летом 2020 года. Days Gone оказалась не самым успешным эксклюзивом Sony, потому проект вполне могут перебазировать на другую платформу.





Как сообщало издание "Комментарии", Sony представила подробности о новой PlayStation 5.

