Sony представила подробности о новой PlayStation 5

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Японская технокомпания Sony рассказала
о характеристиках своей консоли следующего поколения PlayStation 5
спустя несколько дней после своего конкурента Xbox Series
X от
компании Microsoft.
В PlayStation 5 будет установлен встроенный SSD-накопитель на 825 ГБ. А мощность новой консоли
составит 10,28 терафлопс, в то время как у конкурента Xbox будет целых 12
терафлопс.
Также новинку оснастят
8-ядерным процессором, который будет работать на частоте до 3,5 ГГц, и быстрой
оперативной памятью GDDR6 с возможность юрасширения встроенной памяти через дополнительный SSD в NVMe-слоте. Скорость обмена данными составит 5,5 ГБ/сек.
Выход консоли PlayStation 5 запланирован на конец этого года. Тогда же выйдет
и конкурент от Microsoft — консоль Xbox
Series X, подробности о котором компания рассказала 16 марта.
В Xbox будет
установлен SSD на один терабайт с возможностью увеличения памяти в
два раза и ОЗУ на 16 ГБ.
Как сообщал портал "Комментарии",
китайский производитель смартфонов OnePlus сменил логотип и представил
обновленную визуальную идентификацию компании.
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