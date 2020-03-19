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Sony представила подробности о новой PlayStation 5

Выход новой консоли PlayStation от компании Sony запланирован на конец 2020 года

сегодня, 00:53
Автор:

• Антон Варанов

Sony представила подробности о новой PlayStation 5

Японская технокомпания Sony рассказала о характеристиках своей консоли следующего поколения PlayStation 5 спустя несколько дней после своего конкурента Xbox Series X от компании Microsoft.

В PlayStation 5 будет установлен встроенный SSD-накопитель на 825 ГБ. А мощность новой консоли составит 10,28 терафлопс, в то время как у конкурента Xbox будет целых 12 терафлопс.

Также новинку оснастят 8-ядерным процессором, который будет работать на частоте до 3,5 ГГц, и быстрой оперативной памятью GDDR6 с возможность юрасширения встроенной памяти через дополнительный SSD в NVMe-слоте. Скорость обмена данными составит 5,5 ГБ/сек.

Выход консоли PlayStation 5 запланирован на конец этого года. Тогда же выйдет и конкурент от Microsoft — консоль Xbox Series X, подробности о котором компания рассказала 16 марта. В Xbox будет установлен SSD на один терабайт с возможностью увеличения памяти в два раза и ОЗУ на 16 ГБ.

Как сообщал портал "Комментарии", китайский производитель смартфонов OnePlus сменил логотип и представил обновленную визуальную идентификацию компании.


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Источник: https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2020-playstation-5-specs-and-tech-that-deliver-sonys-next-gen-vision?ref=dtf.ru
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