Sony представила подробности о новой PlayStation 5

Японская технокомпания Sony рассказала о характеристиках своей консоли следующего поколения PlayStation 5 спустя несколько дней после своего конкурента Xbox Series X от компании Microsoft.



В PlayStation 5 будет установлен встроенный SSD-накопитель на 825 ГБ. А мощность новой консоли составит 10,28 терафлопс, в то время как у конкурента Xbox будет целых 12 терафлопс.

Также новинку оснастят 8-ядерным процессором, который будет работать на частоте до 3,5 ГГц, и быстрой оперативной памятью GDDR6 с возможность юрасширения встроенной памяти через дополнительный SSD в NVMe-слоте. Скорость обмена данными составит 5,5 ГБ/сек.

Выход консоли PlayStation 5 запланирован на конец этого года. Тогда же выйдет и конкурент от Microsoft — консоль Xbox Series X, подробности о котором компания рассказала 16 марта. В Xbox будет установлен SSD на один терабайт с возможностью увеличения памяти в два раза и ОЗУ на 16 ГБ.

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