Китайский производитель смартфонов сменил логотип

Китайский производитель смартфонов OnePlus представил обновленную визуальную идентификацию компании, в том числе обновленный логотип. Обновления отмечают наиболее существенные изменения в бренде OnePlus с момента основания компании в декабре 2013 года. Логотип представляет новую криволинейную "1", которая легче читается при настройке веса логотипа для лучшего общего баланса.

Знак "+" также был увеличен и стал более заметным в знак признания сообщества OnePlus, которое сыграло ключевую роль в продолжающемся успехе компании. "OnePlus не меняет того, кто мы есть, но усиливает то, что мы отстаиваем, - истинный дух девиза "никогда не соглашайтесь", - сказал Матс Хаканссон, глобальный креативный директор OnePlus.





Визуальная идентификация сопровождается свежей цветовой палитрой, которая центрируется на иконическом красном OnePlus, за которым следует обновленная вторичная палитра голубого, зеленого, пурпурного, индиго и желтого цветов, чтобы сделать дизайн и активы компании более яркими и живыми. Новый шрифт также улучшает удобочитаемость и облегчает глаза, говорится в заявлении компании. "Ни одна деталь не является слишком мелкой. Начиная с тысяч пользовательских точек данных, команда пришла к новому целостному визуальному языку, вдохновленному беспроблемной философией OnePlus", - сказал Хаканссон.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus представит смартфон с исчезающей камерой.

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