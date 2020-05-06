Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2

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Технологическая компания Microsoft представила обновленную серию
устройств Surface, в
которую вошли ноутбук Surface Book
3, планшет Surface Go
2, а также наушники Surface Earbuds и Surface Headphones
2. Об этом сообщили на официальном сайте Microsoft.
Планшет Surface Go 2
будет стоить от 400 долларов и поступит в продажу 12 мая. Гаджет оснастили
процессором на 64% быстрее, чем в первой версии, а также 10,5-дюймовым экраном,
5-мегапиксельной фронтальной камерой, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.
Ноутбук Surface Book
3 будет стоить от 1600 долларов и поступит в продажу 21 мая. Гаджет оснастили
процессором Intel 10-го
поколения с возможностью отсоединения экрана.
Также компания представила новую версию больших наушников с шумоподавлением под названием Surface Headphones 2, в которых 13 уровень контроля окружающего шума. Наушники поступят в продажу 12 по цене от 250 долларов. Среди прочего 12 мая в продажу поступят беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds по цене от 200 долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", ежегодная конференция
Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн.
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