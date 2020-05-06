Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2

Технологическая компания Microsoft представила обновленную серию устройств Surface, в которую вошли ноутбук Surface Book 3, планшет Surface Go 2, а также наушники Surface Earbuds и Surface Headphones 2. Об этом сообщили на официальном сайте Microsoft.



Планшет Surface Go 2 будет стоить от 400 долларов и поступит в продажу 12 мая. Гаджет оснастили процессором на 64% быстрее, чем в первой версии, а также 10,5-дюймовым экраном, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Ноутбук Surface Book 3 будет стоить от 1600 долларов и поступит в продажу 21 мая. Гаджет оснастили процессором Intel 10-го поколения с возможностью отсоединения экрана.

Также компания представила новую версию больших наушников с шумоподавлением под названием Surface Headphones 2, в которых 13 уровень контроля окружающего шума. Наушники поступят в продажу 12 по цене от 250 долларов. Среди прочего 12 мая в продажу поступят беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds по цене от 200 долларов.





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