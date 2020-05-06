Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.05.2020

BTC/USD

9312.92

ETH/USD

209.30

LTC/USD

47.22

НБУ 06.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.30

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2
НОВОСТИ Все новости

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2

Гаджеты появятся в продаже уже в мае 2020 года

сегодня, 21:19
Автор:

• Антон Корнилов

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2

Технологическая компания Microsoft представила обновленную серию устройств Surface, в которую вошли ноутбук Surface Book 3, планшет Surface Go 2, а также наушники Surface Earbuds и Surface Headphones 2. Об этом сообщили на официальном сайте Microsoft.

Планшет Surface Go 2 будет стоить от 400 долларов и поступит в продажу 12 мая. Гаджет оснастили процессором на 64% быстрее, чем в первой версии, а также 10,5-дюймовым экраном, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

 

Ноутбук Surface Book 3 будет стоить от 1600 долларов и поступит в продажу 21 мая. Гаджет оснастили процессором Intel 10-го поколения с возможностью отсоединения экрана.

 

Также компания представила новую версию больших наушников с шумоподавлением под названием Surface Headphones 2, в которых 13 уровень контроля окружающего шума. Наушники поступят в продажу 12 по цене от 250 долларов. Среди прочего 12 мая в продажу поступят беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds по цене от 200 долларов.


Как сообщал портал "Комментарии", ежегодная конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.microsoft.com/en-us/surface
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...