Ежегодная конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн

Ежегодная конференция компании Apple под названием WWDC в этом году начнется 22 июня и впервые в истории пройдет в онлайн-формате. Все желающие смогут поучаствовать бесплатно с помощью приложения или через сайт Apple Developer. Об этом сообщили в технологическом издании TechCrunch.

Исполнительный директор компании Фил Шиллер предполагает, что в цифровом формате мероприятие Apple соберет максимальную аудиторию за последние 30 лет. По его словам, сообщество разработчиков насчитывает более 23 миллионов человек, и большинство из них в течение недели будут наблюдать за WWDC 2020 онлайн.

Онлайн-конференция для разработчиков предусматривает сессионные блоки по различным тематикам iOS, MacOS, iPad OS и другим. Более подробное расписание в компании Apple планируют опубликовать за полтора месяца до мероприятия, т.е. уже на этой или следующей неделе мая. Пока точно неизвестно, какими новинками компания поделится в этом году.

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