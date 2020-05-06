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Главная Новости IT технологии Ежегодная конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн
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Ежегодная конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн

Все желающие смогут поучаствовать бесплатно с помощью Apple Developer

сегодня, 17:08
Автор:

• Антон Корнилов

Ежегодная конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн

Ежегодная конференция компании Apple под названием WWDC в этом году начнется 22 июня и впервые в истории пройдет в онлайн-формате. Все желающие смогут поучаствовать бесплатно с помощью приложения или через сайт Apple Developer. Об этом сообщили в технологическом издании TechCrunch.

Исполнительный директор компании Фил Шиллер предполагает, что в цифровом формате мероприятие Apple соберет максимальную аудиторию за последние 30 лет. По его словам, сообщество разработчиков насчитывает более 23 миллионов человек, и большинство из них в течение недели будут наблюдать за WWDC 2020 онлайн.

Онлайн-конференция для разработчиков предусматривает сессионные блоки по различным тематикам iOS, MacOS, iPad OS и другим. Более подробное расписание в компании Apple планируют опубликовать за полтора месяца до мероприятия, т.е. уже на этой или следующей неделе мая. Пока точно неизвестно, какими новинками компания поделится в этом году.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple анонсировала обновленный Macbook Pro на 13 дюймов с новой клавиатурой и процессором.


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Источник: https://techcrunch.com/2020/05/05/apples-online-wwdc-kicks-off-june-22/
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