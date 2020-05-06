Ежегодная конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня онлайн

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Ежегодная конференция компании Apple под
названием WWDC в этом году начнется 22 июня и впервые в истории пройдет в
онлайн-формате. Все желающие смогут поучаствовать бесплатно с помощью
приложения или через сайт Apple Developer.
Об этом сообщили в технологическом издании TechCrunch.
Исполнительный директор компании Фил Шиллер предполагает,
что в цифровом формате мероприятие Apple соберет максимальную аудиторию за
последние 30 лет. По его словам, сообщество разработчиков насчитывает более 23
миллионов человек, и большинство из них в течение недели будут наблюдать за WWDC 2020 онлайн.
Онлайн-конференция для разработчиков предусматривает сессионные
блоки по различным тематикам iOS,
MacOS, iPad OS и другим. Более подробное
расписание в компании Apple планируют опубликовать за полтора месяца до мероприятия,
т.е. уже на этой или следующей неделе мая. Пока точно неизвестно, какими
новинками компания поделится в этом году.
Как сообщал портал "Комментарии", Apple анонсировала
обновленный Macbook Pro на 13 дюймов с новой клавиатурой и процессором.
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