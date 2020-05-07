Китайская компания представила многофункциональное зарядное устройство

Компания Xiaomi выпустила зарядное устройство Beth GaN Energy Stack 2-в-1, которое также может выступать в качестве портативного аккумулятора. Мощность зарядного устройства составляет 45 Вт. Гаджет оснащен откидным штекером, а также доступен в двух версиях: с двумя разъемами USB-C или одним USB-C и одним USB-A. Цена аксессуара составляет 28 долларов.

Размеры нового зарядного устройства составляют 103 х 64 х 30 мм. С его помощью можно заряжать не только мобильные устройства, но и ноутбуки. Для зарядки MacBook Pro требуется два часа.

Емкость встроенной батареи составляет 10 000 мАч, гаджет поддерживает различные протоколы быстрой зарядки (QC3.0, SCP, FCP, AFC и т. Д.). Также он может осуществлять двунаправленную быструю зарядку PD3.0.

В устройстве реализована технология, разработанная Baseus, для интеллектуальной регулировки выходного тока, напряжения и мощности во избежание повреждения зарядных устройств. Также пользователи могут заряжать браслеты, наушники и другие мелкие гаджеты.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Xiaomi представит "умную" смарт-колонку.

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