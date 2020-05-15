Китайская компания назвала дату презентации новых гаджетов

Китайская компания Realme готова представить Realme TV и Realme Watch в Индии и выйти на арену телевидения и "умных" часов. Realme проведет онлайн-мероприятие 25 мая.

Realme начала рассылать медийные приглашения для запуска Realme TV и Realme Watch в Индии 25 мая. В дополнение к основным продуктам Realme также представит еще несколько продуктов, которые станут частью экосистемы Realme UNI Smart AIOT. Мероприятие будет проходить онлайн в связи с текущей пандемией коронавируса и будет транслироваться в прямом эфире через канал компании на YouTube. Кроме того, заинтересованные люди могут просмотреть событие запуска через страницу Realme в Twitter и Facebook.

Если говорить о Realme TV, то подробности полностью не известны. Тем не менее, слухи предполагают, что Realme TV, скорее всего, будет оснащен 43-дюймовым дисплеем и может поддерживать интеграцию с Netflix. Smart TV, скорее всего, будет поддерживать Google Assistant, а значит, будет поддержка Voice Assistant. Устройство может быть доступно с разрешением экрана Full HD и Ultra HD, а также с функциями Wi-Fi и Bluetooth.

Что касается Realme Watch, "умные" часы были замечены генеральным директором Realme Мадхавом Шетом во время сессии #AskMadhav и намекали на прямоугольный циферблат, очень похожий на Apple Watch. Предполагается что гаджет будет поддерживать Google WearOS.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой.

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