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В Израиле создали маску, которую можно не снимать во время еды

С помощью специальной маски можно поглощать крупные куски пищи, но с жидкостями могут быть проблемы

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

В Израиле создали маску, которую можно не снимать во время еды

Израильские изобретатели разработали медицинскую маску с пультом дистанционного управления, которая позволяет посетителям есть пищу, не снимая ее. Это устройство, по их словам, может сделать посещение ресторана менее рискованным. Сжатие рычага, очень похожее на то, как велосипедист управляет ручным тормозом, открывает прорезь в передней части маски, чтобы еда могла проходить через нее.

Процесс может не сработать с мороженым или соусами, но более солидные кусочки могут быть поглощены без особых проблем. "Маска будет открываться механически вручную или автоматически, когда вилка приближается к маске", - сообщил Асаф Гительис, вице-президент компании Avtipus Patents and Inventions, демонстрируя устройство в своих офисах под Тель-Авивом.

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Компания заявила, что планирует начать производство маски в течение нескольких месяцев и уже подала патент. Устройство, скорее всего, будет продаваться по цене от 3 до 10 шекелей (от 85 центов до 2,85 долларов), что выше цены простых бледно-голубых медицинских масок, которые носят многие израильтяне. 

Как сообщало издание "Комментарии", дайверы создают маски из океанического мусора.


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Источник: https://nypost.com/2020/05/18/israeli-company-invents-masks-diners-can-wear-while-eating/
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