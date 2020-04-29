В США дайверы создают защитные маски из океанического мусора

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В США дайверы создают защитные маски из пластикового мусора, который собирают в океане. На переработку ушло уже почти 600 килограммов отходов, пишет CNN.
Создатели подобной идеи решили совместить два полезных дела: они помогают избавить океан от мусора и создают маски, спрос на которые в мире повышен из-за пандемии коронавируса.
Несколько дайверов из Профессиональной ассоциации инструкторов PADI организовали некий клуб единомышленников. Они нашли производство, которое способно пускать пластик на вторичную переработку и создавать из него клапаны и другие элементы защитных масок и респираторов. В этом им помогла компания, которая специализируется на продаже и производстве экологически чистой спортивной одежды.
Каждая маска, созданная из океанического мусора, обойдется покупателю чуть больше чем в 20 долларов. Однако она многоразовая и имеет в комплекте 5 сменных фильтров. К тому же, утверждают дайверы, себе они не берут ни копейки. В цену заложена только себестоимость маски.
"Мы лишь хотим позаботиться об океане и наших дайверах. Я могу поклясться, что мы не собираемся наживаться на той сложной ситуации, в которой оказался мир", - уверяет вице-президент Ассоциации инструкторов Лиза Никлин.
Поработали создатели и над дизайном маски. Клиентам предлагают 5 вариантов, на которых изображены морские жители: акулы и скаты.
Дайверы уже получили 15 тысяч заявок и пока будут изготовлять маски только на заказ.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Тихом океане появился остров из мусора.
Фото: PADI
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