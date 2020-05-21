Китайская компания представит премиальный смарт-динамик

Компания Xiaomi добилась больших успехов благодаря интеллектуальным колонкам на базе своего виртуального помощника Xiao AI в Китае. Теперь компания стремится к дальнейшему расширению своего портфеля, выпустив новый интеллектуальный динамик 21 мая, то есть уже сегодня. Об этом сообщается на официальном аккаунте Weibo. В своем сообщении о китайской платформе микроблогов, Xiaomi также объявила, что поставки интеллектуальных динамиков превысили 22 миллиона единиц до настоящего времени.

В то время как анонс тизера Xiaomi не содержал каких-либо подробностей о готовящемся интеллектуальном динамике, в другом посте Weibo тизер компании раскрыл наличие металлической сетки нового интеллектуального динамика. Это что-то новенькое для интеллектуальных динамиков Xiaomi. Компания также отметила поддержку подключения двух интеллектуальных динамиков для обеспечения стереозвука. Еще один тизер показал верхнюю часть будущего интеллектуального динамика с кнопками отключения звука, воспроизведения / паузы и громкости. Светодиодный свет также можно увидеть в тизерах.

Неизвестно, что Xiaomi запустит вместе с новым "умным" динамиком. Ценообразование и ключевые характеристики будущего интеллектуального динамика остаются загадкой. Учитывая, что запуск состоится совсем скоро, новая информация станет известна в ближайшее время.

Напомним, что виртуальный помощник Xiao AI был представлен в 2018 году вместе со смартфоном Mi Mix 2S. В настоящее время в своем третьем поколении виртуальный помощник Xiao AI поставляется с такими "умными" домашними продуктами Xiaomi, как, например, Redmi AI Speaker Play, Xiaomi XiaoAI Mini TV, Redmi Smart Display и Xiaomi Touchscreen Speaker.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представит смартфон с супермощной камерой.

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