Китайская компания представит смартфон с супермощной камерой

В ближайшее время ожидается презентация смартфона Realme X3 SuperZoom. Его особенностью станет съемка с 60-кратным приближением. Согласно новым данным, с помощью этого аппарата можно будет делать впечатляющие снимки звездного неба и даже отразить Млечный путь.



Realme X3 SuperZoom - это новый долгожданный доступный флагман компании с большим акцентом на фотографии. Оставаясь верным своему названию, он может иметь перископическую камеру с 60-кратным увеличением.

Если верить утечке, Realme X3 SuperZoom может иметь мощные возможности масштабирования. Это, очевидно, гибридный зум, и только начальный бит является оптическим. Тем не менее, это может означать, что он выберет перископическую камеру со сложенной оптикой, чтобы иметь возможность увеличить это расстояние. Также упоминается специальный "Звездный режим" для съемки Галактики Млечный Путь. На такое способны далеко не все полноценные камеры.

Камеры с перископическим зумом обычно можно было найти только на премиальных смартфонах, таких как Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei P30 Pro. Тем не менее, теперь устройства среднего уровня, такие как Realme X3 SuperZoom и Xiaomi Mi 10 Youth 5G, предлагают его потребителям, которые хотят купить недорогой смартфон с ультра-зумом.

Согласно недавно опубликованным оценкам и сертификатам, устройство, скорее всего, будет оснащено прошлогодним чипсетом Snapdragon 855+ и аж 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с возможностью быстрой зарядки 30 Вт.

Хотя цены еще не раскрыты, можно с уверенностью предположить, что они будут "конкурентоспособными". По слухам, помимо Realme X3 SuperZoom, компания также выпустила Realme X3 и X3 Pro.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой

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