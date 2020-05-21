Shots Awards 2020: реклама AirPods в Киеве получила "золото"

Реклама беспроводных наушников AirPods от известной во всем мире технологической компании Apple, которая была снята в Киеве по заказу рекламного агентства TBWA Media Arts Lab из Лос-Анджелеса, получила "золотую" награду премии Shots Awards в 2020 году в номинации телевизионной рекламы, которая длится дольше минуты. Об этом сообщили представители премии на официальном сайте Shots Awards.

Рекламу Apple AirPods сняла украинская компания Radioaktive Film. Видеоролик на видеоплатформе YouTube посмотрели более 27 миллионов раз.





"Мы очень рады, потому что то был не самый простой проект в производстве. Все трюки были реально сняты, а не сделаны на постпродакшене. Мы очень рады, что все приложенные усилия оценили по достоинству", — сказала Екатерина Галицкая, исполнительный продюсер Radioaktive Film.

Украинская маркетинговая компания Radioaktive Film также получила награду премии Shots Awards в 2018 году в номинации лучшего продакшн-сервиса. Команда работала с Apple, Audi, Hennessy, Lenovo, Libresse, Twenty One Pilots, Coldplay, Hurts, Foals, Charli XCX.

Как сообщал портал "Комментарии", YouTube будет напоминать пользователям, что пора спать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!