Apple планирует выпустить свои очки дополненной реальности в конце 2021 года

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По информации источника, новое устройство может получить
название Apple Glass и будет стоить 499 долларов. За дополнительные деньги
производитель сможет установить в очки линзы по рецепту от офтальмолога.
Дисплеи будут установлены в обе линзы, а управлять системой
можно будет при помощи жестов. Очки дополненной реальности по традиции будут
работать в экосистеме Apple
в связке с iPhone, Apple Watch, AirPods и
другими устройствами компании.
Среди прочего источник рассказал, что Apple Glass будут
заряжаться исключительно беспроводным способом. По информации Проссера, Apple также
планирует использовать сенсор LiDAR,
как в новом iPad Pro
2020 года и, судя по слухам, в новых iPhone 12 Pro и iPhone
12 Pro
Max 2020 года, которые анонсирует в октябре.
Ранее презентация очков была запланирована на осень 2020
года, но теперь из-за пандемии коронавируса дата сместилась на март 2021 года. Apple планирует начать
продажи очков в конце 2021 и в начале 2022 года.
Как сообщал портал "Комментарии", реклама AirPods в Киеве
получила "золото" премии Shots Awards 2020.
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