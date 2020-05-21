Apple планирует выпустить свои очки дополненной реальности в конце 2021 года

Известная во всем мире технологическая компания

Apple

планирует выпустить свои

AR

-очки дополненной реальности в конце 2021 года или в начале 2022 года по цене в 499 долларов. Об этом сообщили информатор Джон Проссер на своем

YouTube

-канале

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Tech

со ссылкой на свои внутренние источники в компании

Apple

.

По информации источника, новое устройство может получить название Apple Glass и будет стоить 499 долларов. За дополнительные деньги производитель сможет установить в очки линзы по рецепту от офтальмолога.

Дисплеи будут установлены в обе линзы, а управлять системой можно будет при помощи жестов. Очки дополненной реальности по традиции будут работать в экосистеме Apple в связке с iPhone, Apple Watch, AirPods и другими устройствами компании.

Среди прочего источник рассказал, что Apple Glass будут заряжаться исключительно беспроводным способом. По информации Проссера, Apple также планирует использовать сенсор LiDAR, как в новом iPad Pro 2020 года и, судя по слухам, в новых iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max 2020 года, которые анонсирует в октябре.

Ранее презентация очков была запланирована на осень 2020 года, но теперь из-за пандемии коронавируса дата сместилась на март 2021 года. Apple планирует начать продажи очков в конце 2021 и в начале 2022 года.

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