Компания Google представила смарт-кабель для наушников

Компания Google продемонстрировала работу "сенсорного" кабеля для наушников. Подобно обычным кнопкам, встроенным в кабель наушников, провод I / O braid управляет медиа, громкостью и другими функциями с помощью пинцета и жестов двойного касания.

Оснащенный системой Helical Sensing Matrix, кабель способен записывать жесты с помощью касаний по всей длине и в любом направлении. Похожий на простой плетеный кабель, I / O braid окружен емкостными и проводящими проводами, в дополнение к добавлению визуальной обратной связи к источникам света, управляемой оптоволоконными проводами.

Это исследовательский проект Google, который, хотя кабели потеряли место на рынке мобильной связи, может по-прежнему иметь приложения в других секторах. Одним из основных моментов, выделяемых гигантом, является применение этой технологии к тканям, таким как "толстовки с капюшоном, способные управлять музыкой сотового телефона незаметными прикосновениями".







В этом прототипе I / O braid способен обнаруживать различные уровни давления, жесты сжатия, скольжения пальцев, одиночные и двойные касания с большой точностью.

В описании проекта Google сообщает, что кабели точны в 94% жестов, что недостаточно для его представления на рынке. Тем не менее, это многообещающий результат для менее требовательных приложений, чем кабели для наушников.

Как сообщало издание "Комментарии", Google популяризировала День вышиванки во всем мире.



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