День вышиванки: Google популяризировала украинский праздник во всем мире (ФОТО)

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки, по случаю которого поисковая система Google обновила стартовую страницу. Дудл (тематический рисунок Google) оформлен в стиле украинского праздника, а разработала его наша художница Татьяна Якунова.

Автор “вышиванки” для Google говорит, что посвятила много времени изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. А на дудл ее вдохновило многообразие традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины. Татьяна украсила свой рисунок цветочными орнаментами, зооморфными и геометрическими фигурами.

К слову, столь патриотический праздник в Украине отмечают ежегодно, начиная с 2006 года. Эта дата плавающая: День вышиванки выпадает на третий четверг мая. Интересно, что всеукраинская традиция зародилась на Буковине, благодаря инициативе студентов университета им. Федьковича. Одна из студенток заметила, что ее одногруппники надевают на занятия вышиванки, и для них эта одежда является повседневной. Тогда девушка предложила другим студентам тоже надеть вышиванки в какой-нибудь день и повторять традицию каждый год. И вот уже 14 лет кряду такая инициатива является популярной и приобрела статус национального праздника.

Напомним, компания Google осуществляет один из самых важных шагов в направлении окончательного прекращения использования Google Play Music в пользу более нового сервиса YouTube Music. Теперь пользователи могут перенести всю свою библиотеку Google Play Music - исполнителей, альбомы, песни, плейлисты, приобретенную музыку, личные загрузки и рекомендации - в YouTube Music всего несколькими нажатиями. Это критически важное обновление, которого многие подписчики Google Play Music ждали с нетерпением.

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