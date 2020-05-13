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Google начал реформировать свою музыкальную библиотеку

Google отказывается от использования Google Play Music ради развития музыкального сервиса на YouTube

сегодня, 14:02
Автор:

• Зинченко Павел

Google начал реформировать свою музыкальную библиотеку

Компания Google осуществляет один из самых важных шагов в направлении окончательного прекращения использования Google Play Music в пользу более нового сервиса YouTube Music. Теперь пользователи могут перенести всю свою библиотеку Google Play Music - исполнителей, альбомы, песни, плейлисты, приобретенную музыку, личные загрузки и рекомендации - в YouTube Music всего несколькими нажатиями. Это критически важное обновление, которого многие подписчики Google Play Music ждали с нетерпением.

YouTube Music будет единственным вариантом потоковой музыки от Google в конце этого года, когда Google Play Music будет полностью закрыт. Google не указывает точно, когда это произойдет, но сообщает, что клиенты будут получать множество предупреждений заранее. 

Вся передача происходит в фоновом режиме, и пользователи смогут продолжать использовать музыку YouTube как обычно, пока она находится в процессе. Даже после того, как пользователи перенесли свои плейлисты и загрузили их на YouTube Music, они смогут продолжать пользоваться Google Play Music так же, как и всегда. 

YouTube Music была разработана таким образом, чтобы сочетать лучшее из потоковой передачи музыки со всеми музыкальными видео и живыми выступлениями, которые можно найти только на YouTube. В последние месяцы Google продолжал улучшать сервис, интегрируя больше функций из Google Play Music - например, "Загрузки" - и добавляя новую вкладку "Исследовать" в мобильное приложение. В нем пользователи смогут найти новые выпуски, лучшие треки или плейлист. 

Как сообщало издание "Комментарии", Google позволит своим сотрудникам работать из дому до конца 2020 года.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/5/12/21254378/youtube-music-google-play-library-transfer-announced
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