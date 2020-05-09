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Главная Новости Бизнес экономика Google позволит своим сотрудникам работать из дому до донца 2020 года
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Google позволит своим сотрудникам работать из дому до донца 2020 года

Кроме Google, о решении позволить работать сотрудникам дистанционно заявили и другие крупные технологические компании

сегодня, 16:06
Автор:

• Татьяна Веремеева

Google позволит своим сотрудникам работать из дому до донца 2020 года

Компания Google может начать открывать офисы по всему миру в июне для некоторых сотрудников, но основная часть рабочей силы технологического гиганта, вероятно, будет работать из дому до конца года. Об этом сообщили в компании Google, передает Forbs.

Кроме того, о планах позволить своим сотрудникам работать из дому сообщили и в компании Facebook. Аналогичные объявления сделали также Amazon и Slack. В то же время компании предполагают, что к обычной офисной работе можно будет вернуться до конца лета.

Напомним, технологические компании в Кремниевой долине и Сиэтле стали одними из первых, кто позволил своим сотрудникам работать на дому. Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что эти действия, вероятно, способствовали успеху социального дистанцирования на раннем этапе и, возможно, помешали более серьезным вспышкам коронавируса в районе залива Сан-Франциско и в Сиэтле.

Несмотря на то, что многие государства начинают вновь открывать розничные предприятия, крупные компании продолжают настаивать на том, чтобы их сотрудники продолжали работать из дому.

Ранее "Комментарии" писали, что дочерняя компания Google Sidewalk Labs отказалась от плана строительства "умного" города в Канаде, сославшись на осложнения, вызванные пандемией Covid-19.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/rachelsandler/2020/05/08/google-will-let-employees-work-from-home-until-the-end-of-2020/#8ea4af77db3a
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