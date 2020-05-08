Google отказалась от создания смарт-квартала в Торонто

Дочерняя компания Google Sidewalk Labs отказалась от плана строительства "умного" города в Канаде, сославшись на осложнения, вызванные пандемией Covid-19. В течение нескольких лет она преследовала амбиции построить первый цифровой город в Торонто. Исполнительный директор Дэн Докторофф обвинил "беспрецедентную экономическую неопределенность" в отказе от плана.

Идея заключалась в том, чтобы город был полон технологий, от автономных автомобилей до инновационных способов сбора мусора, и сотен датчиков, собирающих данные о качестве воздуха и перемещениях людей. Здания должны были быть устойчивыми и построены радикально новыми способами, а велосипедные дорожки отапливались бы.

Но группа активистов и гражданских организаций отнеслись к идее "умного" квартала с подозрением. Когда выяснилось, что планируется разработать гораздо более крупный "умный" квартал, чем было первоначально заявлено, появилась лоббистская группа граждан, которые выступили против этих планов. Они заявили, что не хотят быть "лабораторными крысами" в цифровом эксперименте.



Была создана независимая комиссия для изучения планов по созданию "умного" квартала. Она опубликовала отчет, в котором говорилось, что некоторые из идей компании были "технологиями ради технологий" и потенциально не нужны. Sidewalk Labs в конечном итоге дали пробный зеленый свет, чтобы продолжить работу над проектом, но он был сильно сокращен с 190-акрового до 12-акрового участка земли. Также было сказано, что любые данные, собранные с датчиков, должны стать достоянием общественности.

После решения о сворачивании проекта Дэн Докторофф сообщил в своем блоге, что фирма продолжает инвестировать в стартапы, "работающие над всем, от роботизированной мебели до цифрового электричества".

Как сообщало издание "Комментарии", Google намеревается переименовать Android TV.

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