Компания Google намеревается переименовать Android TV

После того, как название Android TV просуществовало почти шесть лет, операционная система Google, ориентированная на ТВ, может вскоре подвергнуться ребрендингу. Согласно неофициальным сообщениям, Google планирует переименовать Android TV в Google TV. Эта информация происходит от источника, который пообщался с информационным порталом 9to5Google.

Пока что нет четкой информации о том, как именно будут происходить изменения, но есть все основания предполагать, что они таки будут. Корпорация уже на протяжении долгого времени удаляет название Android из своих продуктов и сервисов. И этот случай не станет чем-то экстраординарным. В прошлом году изменения получил даже логотип операционной системы для смартфонов.

Пользователи уже видели, что было выпущено немало продуктов с названием Android, но затем они были переименованы. Например, Android Pay, который стал Google Pay, Android Wear, который стал Wear OS, и Android Market, который стал Google Play.

При этом Google неоднократно заявлял, что сам бренд Android никуда не денется, а смартфоны будут продолжать работать на этой операционной системе. Изменение названия Android TV на Google TV может помочь потребителям быстрее связать эту платформу с Google.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei начала использовать альтернативу Google Maps.

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