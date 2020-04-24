Китайская компания Huawei начала использовать альтернативу Google Maps

Второй по величине картографический сервис после Google Maps попал в магазин приложений Huawei. HERE WeGo - приложение City Navigation теперь отображается в AppGallery.

В результате санкций со стороны США и поиска альтернатив Google Maps, китайская компания Huawei подписала соглашение с TomTom. Если верить слухам, компания предоставила картографические данные в Huawei. Каковы конечные результаты этой сделки, остается неизвестным. Теперь же китайский производитель разработал альтернативу Google Maps, разместив приложение HERE Maps в своей AppGallery.

Сервис HERE WeGo предлагает бесплатную голосовую навигацию. Также пользователи могут легко загружать карты для автономного использования. Приложение также предоставляет информацию об общественном транспорте для более чем 1300 городов, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Берлин, Мюнхен и многие другие. Пользователи также могут увидеть стоимость билетов на общественный транспорт и такси. Кроме того, они могут найти места для парковки и узнать о задержках движения на любом маршруте.

Как сообщало издание "Комментарии", cтали известны характеристики новой серии смартфонов Huawei.

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