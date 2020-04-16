Стали известны характеристики новой серии смартфонов Huawei

После флагманского запуска в марте, компания Huawei подтвердила запуск серии Huawei Nova 7 23 апреля в Китае. Специальный тизер рассказывает не о смартфоне, а о "серии", что означает, что, скорее всего, будет как минимум две модели. Кроме того, тизер дает информацию о дизайне серии, хотя только на задней панели. Исходя из характеристик предшественника, можно смело утверждать, что будет модель Pro в сопровождении стандарта Huawei Nova 7. Помимо этой официальной информации, есть серия утечек, которая предполагает развертывание трех моделей. Третьей является Huawei Nova 7 SE и все три поставляются с разными процессорами.

Смартфон Nova 7 SE, который является самым низким уровнем серии, будет нести HiSilicon Kirin 820 SoC под капотом, в то время как в случае Nova 7 новый Kirin 985 SoC будет питать телефон, а Nova 7 Pro может прийти с Kirin 990 5G SoC.

Помимо внутренних компонентов, стоит упомянуть еще об утечке дизайна, которой, судя по все, можно верить. Рекламный рендер, появившийся всего пару дней назад, предположил, что серия Nova 7 будет демонстрировать изогнутый на 70 градусов "водопад", похожий на тот, который имеется в Honor 30 Pro. Рекламный тизер также намекает на 50-кратное увеличение. С точки зрения программного обеспечения, Huawei, скорее всего, будет использовать мобильные сервисы Huawei (HMS), как это было в последних телефонах.

Запуск, скорее всего, будет происходить только в режиме онлайн, учитывая, что большинство регионов мира по-прежнему находятся под замком, чтобы предотвратить распространение пандемии Covid-19.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представила сверхбыстрое зарядное устройство.

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