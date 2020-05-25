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Китайская компания представит ноутбук на все случаи жизни

Компания Xiaomi представит ноутбук, который подойдет для игр, работы в офисе и других важных дел

сегодня, 14:09
Автор:

• Зинченко Павел

Китайская компания представит ноутбук на все случаи жизни

В Китае пройдет презентация линейки Redmi 10X. В ее рамках технологический гигант Xiaomi официально анонсирует новый ноутбук RedmiBook с тремя режимами производительности.

На официальной странице Mi Notebook в китайской социальной сети Weibo, компания подтвердила, что новый RedmiBook будет поставляться с процессором AMD Ryzen серии 400. Недавно бренд официально объявил, что у ноутбука будет три режима производительности для различных вариантов использования - "Полная скорость", "Сбалансированный" и "Тихий". Компания утверждает, что эти режимы подходят для игр, работы в офисе и основных задач соответственно. Сообщается, что режим "Полная скорость" увеличивает производительность на 34,5 процента.

Тизер также сообщает, что RedmiBook будет поставляться с новой системой рассеивания тепла (теплового охлаждения) с большими вентиляторами и грубой тепловой трубкой, а также будет иметь "умную" разблокировку с использованием Mi Bands. Кроме того, Xiaomi недавно выпустила обновление для Mi Band 3 и Mi Band 4 с этой функцией.

Предыдущие тизеры показали, что новый RedmiBook будет оснащен 16,1-дюймовым дисплеем с соотношением экрана к телу 90%, шириной границы 3,26 мм и цветовой гаммой sRGB 100%. Xiaomi также заявляет о 60-процентном повышении производительности благодаря слуховому процессору Ryzen 7 4700U. Помимо этого, пользователи могут также настроить процессор Ryzen 5 4500U на новом ноутбуке.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила очередной флагманский смартфон.


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Источник: https://pctipsone.wordpress.com/2020/05/24/new-redmibook-teased-to-come-with-ryzen-4000-cpu-and-three-performance-modes/
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