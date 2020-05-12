Компания Xiaomi представила очередной флагманский смартфон

Смартфон Poco F2 Pro был официально представлен и является обновленной версией Xiaomi Redmi K30 Pro. Будет ли представлен POCO F2, к сожалению, история умалчивает.



Poco F2 Pro оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с поддержкой HDR10 + и частотой дискретизации 180 Гц. Он поставляется с соотношением сторон экрана 92,7 и максимальной яркостью 1200 нит. Устройство работает на флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 865 SoC, которая также питает Realme X50 Pro и iQOO 3. Последний телефон 5G Redmi поддерживает UFS 3.1 для хранения данных.

Poco F2 Pro имеет функцию настройки всплывающей селфи камеры. Сзади расположена четырехкамерная установка, которая разработана в виде круглого модуля. Установка включает в себя 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686. Он поддерживает 3-кратный оптический зум, а также двойную оптическую стабилизацию изображения. Есть также сверхширокоугольная камера на 13 мегапикселей, телеобъектив на 8 мегапикселей и сенсор на 5 мегапикселей. Имеется и 20-мегапиксельная камера для селфи.

Цена Poco F2 Pro установлена в размере ​​499 евро. Эта цена указана для базового варианта 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Poco также предлагает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ конфигурации хранилища по цене 599 евро. Кроме того, телефон доступен в четырех цветовых вариантах: синий, серый, фиолетовый и белый. Он будет конкурировать с OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20 +.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представит "умную" смарт-колонку.

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